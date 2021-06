Frank Bohlender war der erfolgreichste Landauer Tennisspieler der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ingelheim. Der Vereinstrainer von SW Landau erreichte das Endspiel der Herren 50 und schlug Jens Schmitt von RW Kaiserslautern mit 3:6, 6:1, 10:7.

Schmitt spiele die Vorhand schnell und habe die Bälle gut getroffen, sagte Bohlender zum ersten Satz. Der Taktiker wurde besser. Er platzierte seine Bälle und brachte den Gegner ins Laufen. So wurde der zweite Satz zum Schnelldurchgang. Der Championstiebreak ist eine Sache für sich: 6:6, 7:7. „So, jetzt gehst du mal ans Netz“, sagte sich der Landauer. Nach dem Breakball zum 8:7 hatte er zweimal Aufschlag und überraschte seinen Gegner mit Serve and Volley.

Am Samstag spielt Bohlender im Herren-40-Oberligateam der Landauer, die Runde beginnt in Andernach. Die Herren von Schwarz-Weiß Landau erwarten am Sonntag um 10 Uhr WR Speyer.