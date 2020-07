Die südpfälzischen Ober-, Verbands- und Pfalzligisten nehmen die Spiele in der Übergangsrunde ernst. Die Herxheimerinnen und die Landauerinnen sind Tabellenführer. Die Herren von SW Landau haben ihren ersten Erfolg in der Oberliga. Trainer Frank Bohlender hängt sich in Speyer rein, zieht aber zweimal den Kürzeren.

Die Herren von SW Landau haben den ersten Sieg in der Übergangsrunde: Mit 11:10 gewannen sie in der Oberliga bei WR Speyer. Nach Einzelsiegen von Elias Peter, Andreas Frank (10:6 im Champions-Tiebreak), Lars Pauschert und Johannes Kuhn (10:3 im dritten Satz) reichte der 6:3, 6:1-Erfolg von Peter/Frank im Doppel für das erste Erfolgserlebnis. Tags darauf reichte ein Doppelsieg nicht. Die Landauer verloren zu Hause gegen TZ Sulzbachtal II mit 9:12.

Anstelle Trainer Frank Bohlender (51) spielte am Sonntag Julien Motz. Er gewann sein Einzel und das Doppel mit Peter, der das Spitzeneinzel gegen Lars Johann mit 4:6, 6:7 verlor. Nach den Erfolgen von Frank und von Kuhn stand es vor den Doppeln 6:6. Bohlender hatte in Speyer erfolglos gekämpft. Sein Einzel und das Doppel mit Yannik Meyer verlor er im Champions-Tiebreak .

Als Spitzenreiter gegen Althornbach

Die Damen von SW Landau haben im dritten Spiel der Verbandsliga-Übergangsrunde den zweiten Sieg geholt. Luisa Wehefritz gewann ihr Einzel mit 6:3, 6:3 und an der Seite von Leonie Gellweiler das Doppel mit 5:7, 7:6, 10:2 gegen den TSC Mainz II, der mit 14:7 geschlagen wurde. Es war enger, als man angesichts des Ergebnisses meint. Lea Strack (7:10 im Champions-Tiebreak) und Leonie Gellweiler (glatt in zwei Sätzen) verloren die Spitzenspiele, Mirella Gellweiler (6:4, 2:6, 10:4) und Judith Weilacher (6:1, 4:6, 10:6) gewannen mit viel Mühe. Fabienne Nowak besorgte in zwei Sätzen den vierten Einzelsieg für die Landauerinnen, die danach noch einen Doppelsieg für den Heimsieg brauchten. Mirella Gellweiler und Weilacher erledigten das mit einem 6:0, 6:2. Umkämpft war auch das Doppel von Strack und Nowak, das Ergebnis (2:6, 6:1, 9:11) spielte keine Rolle mehr. Als Spitzenreiter treten die Landauerinnen am Sonntag zu Hause gegen den TC Althornbach an.

Klares 17:4 in Damen-Pfalzliga

Spitzenreiter sind auch die Damen von BW Herxheim in der Pfalzliga. Lea Volk gewann ihr drittes Einzel mit 5:7, 6:1, 10:2 gegen Sophie Volberg, die Herxheimerinnen schlugen RW Pirmasens mit 17:4. Isabella Stefanini Lischka bestritt wieder das Spitzeneinzel und gewann glatt mit 6:1, 6:2. Anna-Lena Bürckmann (3:6, 0:6) und Nadine Vandeweghe-Handel (6:4, 0:6, 9:11) verloren, Anouk Herrmann (6:1, 6:4) und Maelle Luginsland (7:6, 6:3) gewannen gegen nominell eine Leistungsklasse stärkere Gegnerinnen. Nina Fasch spielte wieder nur im Doppel, sie und Volk setzten sich mit 6:4, 6:1 durch. Auch Bürckmann/Vandeweghe-Handel und Herrmann/Luginsland hatten keine großen Probleme bei ihren Zwei-Satz-Siegen. Die Herxheimerinnen setzen die Runde am 2. August fort.