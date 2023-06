Stuttgart (dpa) - Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat den Titel beim Rasenturnier in Stuttgart verpasst. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main verlor am Sonntag das Endspiel gegen die beiden Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien 6:7 (2:7), 3:6. Damit müssen die Finalisten von München, die seit diesem Jahr eine feste Doppel-Paarung bilden, weiter auf den ersten gemeinsamen ATP-Titel warten. In Stuttgart bereiteten sich die Tennisprofis auf Wimbledon vor, das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison steigt vom 3. bis 16. Juli.

