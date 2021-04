Wenn es sein muss, ist der Ältere für den Jüngeren da und reserviert ihm sein Wohnzimmer. Die Brüder Dominik Weiner und Daniel Weiner spielen Pfalzliga in der Mannschaft der TSG Godramstein und haben ein enges Verhältnis. Nicht nur, wenn sie gemeinsam Doppel spielen, verstehen sie sich anscheinend blind. Welche Schwächen haben sie?

Wie hat Weiner gespielt? Es gibt zwei mit dem Namen im Pfalzliga-Team der TSG Godramstein, das sich am Sonntag mit 12:9 gegen Mörsch Frankenthal durchsetzte. Wo wohnt Weiner? Tja, der in der Zwei-Zimmer-Wohnung oder der in der Drei-Zimmer-Wohnung gegenüber? Die Landauer Dominik Weiner und Daniel Weiner spielen Tennis im selben Verein, streiten sich, sagen sie, höchstens mal auf dem Platz, der eine überlässt dem anderen schon mal ein Zimmer. Die Brüder, gut fünf Jahre sind sie auseinander, sind die Doppel-Pfalzmeister des Jahres 2016. Einer hatte vor drei Jahren einen Bandscheibenvorfall.

Wie das ist mit der Wohnung? Die beiden arbeiten im Home-Office. Daniel Weiner (32) ist im Finanz-Controlling bei der Versandapotheke Medpex in Ludwigshafen. In Mainz hatte er Wirtschaftswissenschaften studiert und den Bachelor und Master in BWL erlangt, danach hatte er zuerst für den DSL- und Mobilfunk-Anbieter 1&1 gearbeitet. Weil seine Freundin gerade das Büro nutzt, macht er sich mit seinen Arbeitsmitteln bei seinem Bruder im Wohnzimmer breit. Dominik Weiner (37), er hat Wirtschaftsinformatik studiert, arbeitet seit Mitte März zu Hause in der Informationstechnik. Sein Arbeitgeber, die BASF, ist in Corona-Zeiten sehr vorsichtig.

Schwäche des Älteren: die Rückhand

Der Ältere war am Sonntag weniger erfolgreich beim Tennis als der Jüngere: 1:6, 0:6 gegen Steffen Schaudt. „Das war enttäuschend. Ich habe noch nie gegen ihn gewonnen, habe schon besser gespielt, schon enge Matches gehabt, aber diesmal war er sehr stark, da hatte ich keine Chance“, erklärt Dominik Weiner das Ergebnis. Er joggt, er schwimmt in Normalzeiten, er fühlt sich fit, bringt bei 1,78 Meter Größe 74 Kilo auf die Waage. Er hat eine Schwäche: die Rückhand. Er versucht sie zu umlaufen, in den guten Vorhand-Schlag zu kommen. „Vor zehn Jahren ist mir das leichter gefallen“, sagt er.

Als Bub’ spielte Dominik Weiner Fußball in Queichheim und in Dammheim. Später noch ein, zwei Jahre als Aktiver in Godramstein. Tennis brachte er sich selbst bei, ehe er mit 13 Jahren in den Verein ging. Er nahm beim HSV Landau Stunden bei Gabriel Kilanowski, Bernd Liebler und Wolfgang Gimbel und später noch bei Frank Bohlender (SW Landau). Sein Bruder war acht Jahre alt und ging mit zum Tennis. Er habe bald gesehen, dass sein kleiner Bruder der talentiertere, der komplettere Spieler sei, erzählt Dominik Weiner. Ihm sei klar gewesen: „Früher oder später wird er besser als ich.“ Irgendwann zog der Jüngere gleich, dann vorbei. Wie nimmt man so was auf? „Das gönne ich ihm auf jeden Fall“, sagt der Ältere.

Schockdiagnose bei MRT

Groß ist der Unterschied nicht: Daniel Weiner, an eins gesetzt, ging am Sonntag als LK6-Spieler in die Begegnung mit dem für Frankenthal spielenden Bernd Garrecht, die er mit 6:3, 6:4 gewann, Dominik Weiner trat an zwei als LK7-Spieler an. Doppel spielten sie gemeinsam: 6:2, 6:1 gegen Schaudt/Niklas Groß.

Kilanowski war Daniel Weiners erster Trainer gewesen: technische Grundlagen, Vor- und Rückhand, Volley. Er war dann eine Zeit lang in Godramstein bei Marco und Jochen Gieger. Seine Schwäche? „Der Aufschlag ist schon so ein Schwachpunkt“, sagt er, der bei 1,80 Meter 65 Kilo wiegt. Wie das mit der „Schockdiagnose“ Bandscheibenvorfall war? Er habe am Tag Gartenarbeit verrichtet, am Abend Tennis gespielt und habe am nächsten Tag Nackenschmerzen gehabt, erzählt er. Zum Arzt ging er später, es dauerte aber noch, bis eine MRT die Ursache der Schmerzen anzeigte. „Keine schöne Zeit“, sagt Daniel Weiner, der vier Wochen lang nicht durchschlafen konnte. Er war in Physiotherapie, arbeitete an seiner Fitness, nahm ein paar Kilo ab: „Seitdem habe ich keine Probleme mehr.“

„Super Truppe“ in Godramstein

Bis 2015 spielten beide bei SW Landau. Dann wurde es schwierig. Die erste Mannschaft des Vereins spielte in der Verbandsliga mit Tendenz Oberliga, eine zweite Mannschaft war nicht zu formen. Dominik Weiner wechselte für eine Saison zu SW Bad Dürkheim, wo er Freunde fand (und auch wieder die Winter-Runde 2019/20 im Herren-30-Team spielte), Daniel Weiner wechselte zu dem Verein mit Spielern, die er aus der Jugendzeit kennt.

Von den sechs, die bei der TSG Godramstein bisher in der Corona-Übergangssaison eingesetzt wurden, ist Dominik Weiner der älteste und Felix Baum (20) der jüngste Spieler. „Wir sind eine super Truppe. Da hat sich alles toll entwickelt mit begrenzten, bescheidenen Mitteln, die so ein Dorfclub hat“, sagt Daniel Weiner. Am Sonntag um 10 Uhr beginnt ihr letztes Rundenspiel gegen WR Speyer II.

So spielten sie

TSG Godramstein - TC Mörsch Frankenthal 12:9

Daniel Weiner - Garrecht 6:3, 6:4

Dominik Weiner - Schaudt 1:6, 0:6

Felix Baum - Groß 6:2, 6:3

Steffen Baum - Hänisch 7:5, 4:6, 9:11

Leon Krooß - Flick 0:6, 1:6

Jonas Reichling - Frietsch 6:4, 3:6, 10:5

Doppel: Weiner/Weiner 6:1, 6:1, Steffen Baum/Krooß 0:6, 0:6, Felix Baum/Reichling 2:6, 6:3, 11:9.