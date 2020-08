Über drei Sätze kämpften Sebastian Ondas vom TC Caesarpark Kaiserslautern und Fabian Poestges vom Karlsruher ETV am Dienstagnachmittag bei den RHEINPFALZ Open in Landau um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde. Ondas gewann mit 5:7, 6:0, 10:8 und spielt am Mittwoch um 15 Uhr gegen Shaquel Keller vom TC Bad Vilbel. Drei Spieler reisten nicht an. Julius Huß vom Karlsruher ETV (am Mittwoch um 17.30 Uhr gegen Moritz Schmidt vom TC Erdmannshausen), Louis Klotter vom TC Plankstadt (um 13.30 Uhr gegen Parantap Chaturvedi vom TC Mutterstadt) und Jan Grasmück vom Veranstalter SW Landau (um 15 Uhr gegen Dominik Minkus (Ermannshausen) kamen ohne Spiel weiter. Klotter und Chaturvedi, der mit 6:1, 6:0 gegen Finn Himmer von RW Kaiserslautern gewann, spielen bereits um den Einzug in die erste Hauptrunde.

Über dreimal Einstand ging der erste Satz zwischen Daniel Weiner (TSG Godramstein) und dem 14-jährigen Wormser Julian Einhoff (TC Plankstadt), der ihn nach 15:40 gewann. Nach Break Weiner und Rebreak Einhoff zum 3:3 wurden Weiners Vorteile deutlicher. Der 32-Jährige, der mit dem Fahrrad zum Ranglistenturnier kam, hatte Vorteil beim Aufschlag, nahm die Bälle eher als sein um neun Leistungsklassen schwächer eingestufter Gegner und erwischte diesen einige Mal auf dem falschen Fuß. Einhoff haderte mit Bällen und sich, Weiner gewann drei Spiele zu null und das Match mit 6:3, 6:0. Er hat sein nächstes Spiel am Donnerstag um 18 Uhr. Sein Bruder Dominik Weiner trifft am Mittwoch um 18 Uhr auf Oliver Winterhagen vom TC Walldorf-Astoria. Felix Baum, der dritte Spieler von Pfalzmeister TSG Godramstein, steigt um 17 Uhr gegen Simon Frank vom BASF TC Ludwigshafen ein.