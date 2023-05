Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Doppelspielen, mit Zuschauern, mit Gastronomie. Vereine, die an der Übergangsrunde ohne Auf- und Absteiger teilnehmen, können – mit Auflagen – fast normal ihrem Spiel nachgehen. Die Herren des TC SW Landau starten am Sonntag mit einem Heimspiel in die Oberliga. Mit einem ganz jungen Burschen auf der Spitzenposition.

Wer langen Atem in der Corona-Krise beweist und seine Mannschaftsmeldung nicht zurückgezogen hat, steht relativ gut da vor der am Wochenende beginnenden Tennis-Medenrunde. Sogar Doppel dürfen