Am Freitag um 12 Uhr beginnen auf der Anlage des TC SW Landau die ersten Spiele um den Porsche-Tennis-Cup. 38 Spieler nehmen teil. An eins gesetzt ist Daniel Masur.

Der 25-Jährige, der vor vier Jahren im Davis-Cup eingesetzt wurde, Weltranglisten-253., tritt an die Stelle des österreichischen Meisters David Pichler, der bei einem Future-Turnier in der Schweiz das Viertelfinale im Doppel erreichte. „Die acht gesetzten Spieler sind unter den besten 100 in Deutschland“, teilte Turnierdirektor Günther Ziegler mit.

Masur, der am Freitag um 14 Uhr gegen Marvin Rehberg (Lehrter TC) beginnt, der an zwei gesetzte 40 Jahre alte Ivo Klec vom TV Osterath, 2006 in der Weltrangliste auf 184, und der 19-jährige Milan Welte, 44. der deutschen Rangliste vom Wiesbadener THC, werden vom Parkhotel verwöhnt: Ihr Antritt ist mit Übernachtung und Frühstück verbunden. An vier ist Kai Wehnelt vom TC Bad Homburg gesetzt. Achtel- und Viertelfinalspiele werden am Samstag gespielt (12.30 und 16.30 Uhr). Die Halbfinals sind am Sonntag um 12 Uhr, vier Stunden vor dem Endspiel.