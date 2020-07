Beim 7. Tennis-Cup des TC Rülzheim ist Michael Schwarz vom TC Römerberg mit einem 6:3, 6:7, 20:18 gegen Marius Heintz (TC Neupotz) ins Viertelfinale durchgestartet. Auch Heintz hatte Machtbälle. Schwarz spielt am Freitag um 17 Uhr gegen Claudio Edelmann (TC Rülzheim) oder Yannick Seewaldt (Messeler TC), die sich um 11 Uhr gegenüberstehen. Lea Wolf vom TSV Haßloch und Johanna Schüler vom BASF TC Ludwigshafen spielen am Freitag um 17 Uhr das zweite Damen-Halbfinale. Wolf gewann 7:5, 6:7, 11:9 gegen Lisa Kühner (BASF TC), Schüler 6:0, 6:0 gegen Lokalmatadorin Carina Franck. Bei den Herren 30 fordert Florian Gehrlein (TC Neupotz) am Donnerstag um 15 Uhr Alexander Antrett (BW Herxheim) heraus.