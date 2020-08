Parantap Chaturvedi vom TC Mutterstadt hat bei den RHEINPFALZ Open das Achtelfinale erreicht.

In der Qualifikation des mit 1200 Euro dotierten Turniers von SW Landau gewann er am Lohgraben zum zweiten Mal mit 6:1, 6:0. Sein junger Gegner Louis Klotter vom TC Plankstadt ist nach Leistungsklasse um elf Klassen schwächer. Felix Baum von der TSG Godramstein ist ausgeschieden. Er unterlag am Mittwoch Simon Frank vom BASF TC Ludwigshafen mit 1:6, 3:6.

6:3, 6:3 für Dominik Weiner

Daniel Weiner von der TSG Godramstein trennt das Spiel gegen Sebastian Ondas von Caesarpark Kaiserslautern (heute, 18 Uhr) vom Einzug in die Hauptrunde. Ondas setzte sich mit 6:2, 6:0 gegen Shaquel Keller (TC Bad Vilbel) durch. Dominik Weiner zog nach. Nach seinem 6:3, 6:3-Sieg gegen Oliver Winterhagen (TC Walldorf-Astoria) trifft er am Donnerstag um 15 Uhr auf Dominik Minkus vom TC Erdmannshausen, der Jan Grasmück von SW Landau mit 6:1, 6:0 in Schach hielt.

Damen: Lokalmatadorinnen ausgeschieden

Bei den Damen (Cup der VR-Bank Südpfalz) blieben zwei Landauerinnen in der Qualifikation hängen. Die „Finals“ um den Einzug ins Achtelfinale am Donnerstag: Jennifer Rieß (TuS Neunkirchen) spielt um 16 Uhr gegen Juniorin Emilia Namyslo (Heidelberg), die 6:0, 6:0 gegen die um ein Jahr jüngere Aaliyah Salma Keller vom TC Bad Vilbel gewann. Antinia Müller (BW Schwetzingen) gegen Helena Christmann (Rotenbühl Saarbrücken) und Barbara Helfrich (TC Lorsch) gegen Sophie Schäfer (Rotenbühl) sind Begegnungen um 17.30 Uhr. Christmann besiegte Lokalmatadorin Leonie Gellweiler mit 6:0, 6:2, Müller gewann mit 6:3, 6:4 gegen die um sechs Leistungsklassen höher eingestufte Julia Altmann (THC Hanau), Helfrich gewann mit 6:1, 6:2 gegen Teresa Müller (BW Schwetzingen). Luisa Wehefritz von SW Landau schied gegen Schäfer aus: 6:2, 2:6, 10:12. Um 11.30 Uhr spielt Alicia Mall (WR Speyer) gegen Aline Dissinger (TG Mannheim). Die Mädchen Jahrgang 2005 setzten sich gegen noch jüngere Spielerinnen durch.