Daniel Weiner und sein Bruder Dominik Weiner sind bei den RHEINPFALZ Open in die Hauptrunde eingezogen – und treffen am Freitag im Achtelfinale aufeinander.

Daniel Weiner gewann am Donnerstag 6:2, 6:2 gegen Sebastian Ondas vom Caesarpark Kaiserslautern, Dominik Weiner, ebenfalls von der TSG Godramstein, setzte sich beim Tennis-Ranglistenturnier des TC SW Landau mit 6:2, 6:0 gegen Dominik Minkus vom TC Erdmannhausen durch. Als Qualifikanten begleiten Parantap Chaturvedi (TC Mutterstadt) und Simon Frank (BASF TC Ludwigshafen) den LK6- und den LK7-Spieler ins Achtelfinale, in dem die Topspieler Kirill Anton (BW Schwetzingen) und Bastian Bross (BW Oberweier) am Freitag um 18 Uhr antreten. Weiners spielen dann gegeneinander.

Routine setzt sich gegen Jugend durch, hieß es zweimal bei den Damen. Jennifer Rieß vom TuS Neunkirchen (6:7, 6:3, 10:8 gegen die Heidelbergerin Emilia Namyslo) und Barbara Helfrich (TC Lorsch) sind neben Antonia Müller von BW Schwetzingen und Alicia Mall von WR Speyer die Qualifikantinnen fürs Achtelfinale. Aline Dissinger von der TG Mannheim hat es als Lucky Looser erreicht und spielt am Freitag um 16.30 Uhr gegen die topgesetzte Luca Victoria Vocke von Iphitos München. Anne Zehetgruber (TC Oppau) trifft um 15 Uhr auf Sarah Hartel (SG Heidelberg).

Das Achtelfinale am Freitag

Herren: 11.30 Uhr: Georg Wild (SW Bad Dürkheim, Wildcard) - Simon Frank (BASF TC Ludwigshafen); 12 Uhr: Luca Schondelmaier (TC Erdmannhausen) - Sebastian Heim (WR Speyer), Yannik Meyer (SW Landau) - Jason Janis (RW Sprendlingen); 13 Uhr: Florian Schmitt (Eppelheimer TC) - Laurent Julia Calac (4., TC Reutlingen); 13.30 Uhr: Bon Lou Karstens (3., BASF TC Ludwigshafen) - Parantap Chaturvedi (TC Mutterstadt); 18 Uhr: Kirill Anton (1., BW Schwetzingen) - Christian Braus (Schwetzingen), Dominik Weiner - Daniel Weiner, Max Amling (TC Mutterstadt) - Bastian Bross (2., BW Oberweier)

Damen: 12 Uhr: Leonie Leister (RW Kaiserslautern) - Barbara Chaturvedi (TC Mutterstadt), Lavinia Morreale (VfL Sindelfingen) - Vianne Schwab (4., TC Waldbronn); 13.30 Uhr: Antonia Müller (BW Schwetzingen) - Barbara Helfrich (TC Lorsch), Isabella Lettieri (RW Bayreuth) - Jennifer Rieß (TuS Neunkirchen); 15 Uhr: Sarah Hartel (SG Heidelberg) - Anne Zehetgruber (2., TC Oppau); 16.30 Uhr: Luca Victoria Vocke (1., Iphitos München) - Aline Dissinger (TG Mannheim), Lisa Rauch (3., TC Lorsch) - Alicia Mall (WR Speyer); 18 Uhr: Mara Beyerle (TC Steinbach) - Dorothea Saar (Freiburger TC)