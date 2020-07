Mit 66 Tennisspielerinnen und Spielern in drei Altersklassen starten am Mittwoch die Modenbach Open in Hainfeld. Ab 13 Uhr wird gespielt. Die Halbfinale der Herren 50, 60 und Damen 50 sind alle für Samstag angesetzt, die Finale für Sonntag.

Das Feld ist im Corona-Jahr etwas reduziert – 2019 waren noch 100 Teilnehmer am Start. Doch auch wenn der Tennisverband entschieden hat, dass niemand in seiner Leistungsklasse (LK) abrutschen kann, scheinen etliche Sportler versuchen zu wollen, ihre Einstufung zu verbessern. Einige reisen aus Hessen und Baden zum Kampf um Leistungspunkte, Pokale und Preise an.

Mit 32 Teilnehmern stellen die Herren 50 das größte Feld. An eins gesetzt ist Thomas Gartner, mit LK 7 einer der drei Spitzenspieler des TC Rot-Weiß Neustadt. Er könnte im Finale auf den an zwei gesetzten Boguslaw Figiel (LK 7) vom TC Weiß-Rot Speyer treffen. Unter den gesetzten Spielern sind mit dem Vorjahressieger Matthias Fillibeck (LK 8) vom TC Schwarz-Weiß Landau und Martin Utech (LK 9) vom TC Kirrweiler auch zwei Südpfälzer. Fillibeck beginnt am Mittwoch um 14.30 Uhr gegen Michael Lehmann vom TC Neupotz, Utech tritt um 18.30 Uhr gegen Harald Schlegel vom TC Böhl-Iggelheim an.

18 Damen in der 50er-Konkurrenz

Mit 16 Spielern halb so groß ist das Feld der Herren 60. Hier ist Reinhard Sebastiani (LK 8) vom TC Haßloch an eins gesetzt – vor Michel Bendel (LK 8) vom TC Bienwald Steinfeld. Sebastiani beginnt am Mittwoch um 13 Uhr gegen Max Rieder von SW Landau.

18 Damen messen sich in der 50er-Konkurrenz. Unter den gesetzten Spielerinnen ist die Hainfelder Lokalmatadorin Brigitte Herzinger (LK 10) vom TC Modenbach. An eins ist Ute Schulz (LK 8) vom TC Rot-Weiß Annweiler, an zwei Vorjahressiegerin Carolin Wageck (LK 9) vom TC Deidesheim und an drei Christiane Sprott (LK 10) vom TC Dudenhofen.

Die Spiele beginnen am Mittwoch und Donnerstag um 13 Uhr. Außer Konkurrenz läuft ein Mixed-Wettbewerb, für den Nachmeldungen noch möglich sind. Abgesagt wurden die Konkurrenzen Herren 40 und Damen 60, weil es nicht genügend Meldungen gab.