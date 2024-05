Telefonbetrüger haben eine 90 Jahre alte Frau in Reutlingen um Goldbarren und Bargeld im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrages gebracht. Eine Anruferin habe sich als Polizistin ausgegeben und der Seniorin am Donnerstag erklärt, dass eine Einbrecherbande bei ihr aktiv sei und sie daher ihre Wertsachen schützen müsse, teilte die Polizei am Samstag mit.

Reutlingen (dpa/lsw) - Schließlich habe die Anruferin die 90-Jährige angewiesen, zur Bank zu gehen und von dort ihre Wertsachen nach Hause zu holen. Ein Komplize holte den Angaben zufolge das Bargeld und die Goldbarren ab. Erst am darauffolgenden Tag sei die Seniorin stutzig geworden und habe die richtige Polizei benachrichtigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

