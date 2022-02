Unbekannte haben eine Frau im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart um 10.000 Euro betrogen. Eine Frau habe die 80-Jährige am Mittwoch in Fellbach angerufen und sich als ihre Tochter ausgegeben, so die Polizei am Freitag. Die Frau behauptete laut Seniorin, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.

Fellbach (dpa/lsw) - In weiteren Anrufen gaben sich die Betrüger als Polizisten und als Staatsanwälte aus. Sie forderte die Seniorin auf, fast 60.000 Euro für eine angebliche Kaution zu zahlen. Die 80-Jährige fuhr daraufhin nach Stuttgart, hob 10.000 Euro ab und übergab sie einer unbekannten Frau. Später sei die Seniorin stutzig geworden und habe selber die Polizei angerufen.