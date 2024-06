Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag wechselhaftes Wetter in Baden-Württemberg. In Oberschwaben soll es gebietsweise Stark- und Dauerregen mit Niederschlag von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter geben, wie die Experten mitteilen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Feldberg und im Nordschwarzwald rechnen die Meteorologen ab Mittag mit Windböen von bis zu 55 Kilometer pro Stunde. Im restlichen Bundesland soll es Sonne und Wolken geben - im Nordwesten könnte es aber im Laufe des Tages noch zu Regen kommen.

DWD Vorhersage Stand 05.00 Uhr