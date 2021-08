Zwei 14-jährige Finalisten haben am nachgeholten Endspieltag der Hoepfner Open triumphiert: Valentin Lösch vom TC Neupotz und Johanna Schüler aus Sondernheim.

Die Unterlegenen am Montagabend: Georg Wild (28) vom TC Bad Dürkheim und Lokalmatadorin Hannah Mühlheusser (22). Wild ging klar in Führung, blieb Anfang des zweiten Satzes im Sand hängen, fiel auf die rechte Hüfte und hatte fortan große Probleme. Er verlor mit 6:2, 4:6, 5:10.

Wild war von zu Hause angefahren. Er ist in der sechsten und letzten Ferienwoche. Mathe und Sport wird er einmal unterrichten, er ist im Referendariat in Landau. Er wird zunächst an die IGS Kandel gehen. Gestern konnte er, der zu Studentenzeiten als C-Trainer in der Tennisschule von Ronald Jung gearbeitet hat, kaum laufen. Sein junger Gegenspieler nutzte die läuferischen Schwierigkeiten, die der LK3-Spieler auf der Vorhandseite rechts hatte, aus. „Das war bitter. Ich habe bis zum Ende versucht, es zu retten“, sagte Wild – und gratulierte nach vergeblicher Mühe seinem jungen Kontrahenten.

Zu wenig trainiert

„Meine Kondition hat ein bisschen aufgegeben“, sagte Mühlheusser zu ihrer 6:4, 4:6, 5:10-Niederlage. Sie habe zu wenig trainiert. Die Prioritäten haben sich geändert. 2014 war sie 933. der deutschen U21-Rangliste und hatte Tennisambitionen. Heute studiert sie Erziehungswissenschaften in Landau. „Sie war schon gut, da kann man nichts sagen“, sagte sie zum Spiel ihrer Gegnerin. Mühlheusser spielt im Jockgrimer Team, das als Gruppenerster die Runde in der B-Klasse fortsetzt. Am 12. September geht es zum TC Erlenbach. Die 22-Jährige hat jedes Match gewonnen.

Am Mittwoch Endspiele der 50er

Bei den Herren 40 gewann Christian Kasner vom TC Hochstetten. Mit 6:3, 6:4 setze er sich im Endspiel gegen Stefan Gundermann vom TC Lustadt durch. Der an vier Gesetzte schlug den an drei Gelisteten. Tobias Hogh vom SC Brötzingen (1:6, 4:6 gegen Gundermann) und Timo Eckert vom TuS Rüppurr (3:6, 3:6 gegen Kasner) waren im Halbfinale ausgeschieden.

Starker Regen hatte am Sonntag zur Verschiebung einiger Endspiele geführt. Am Mittwoch um 17 Uhr beginnt das Finale der Damen 50 mit Heike Marzenell von BW Bensheim und Ursula Herm vom FSSV Karlsruhe. Eine Stunde später spielen Oliver Schneider vom TC Jockgrim und Olaf Busch vom TC Mutterstadt den Sieger der Herren 50 aus. Bei den Herren 60 setzte sich Hans-Jürgen Kessel vom TC Neupotz gegen Bernhard Pollich von SW Landau durch.