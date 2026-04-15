Baden-Württemberg Teenager mit Schwert überfällt Tankstelle und stellt sich

Polizei
Ein jugendlicher mutmaßlicher Tankstellenräuber hat sich in Pforzheim der Polizei gestellt. (Symbolbild)

Die Polizei fahndet in Pforzheim nach einem Tankstellenräuber. Erfolg hat sie nicht - aber schon tags darauf den Verdächtigen im Haus.

Pforzheim (dpa/lsw) - Am Tag nach seinem mutmaßlichen Überfall auf eine Pforzheimer Tankstelle hat sich ein Jugendlicher der Polizei gestellt. Deren Angaben zufolge kam der 17-Jährige am Dienstag mit Bargeld auf ein Revier, bei dem es sich um die Beute handeln soll. Ermittler stellten in seiner Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe - ein kürzeres unscharfes Schwert - sicher. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche vorläufig entlassen.

Ein zunächst Unbekannter hatte in der Nacht auf Dienstag eine Tankstelle in der Innenstadt überfallen. Er hatte dem Mitarbeiter ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Hiebwaffe gedroht, eine Geldkassette mitgenommen und war davongelaufen. Laut Polizei erbeutete er eine niedrige dreistellige Bargeldsumme. Eine Fahndung der Polizei war erfolglos geblieben.

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