Baden-Württemberg Teenager flüchtet und kollidiert mit Streifenwagen

Angriff auf AfD-Wahlkreisbüro
Ein Jugendlicher ist der Polizei in Achern davongefahren und gegen den Streifenwagen gestoßen. (Symbolbild)

Die Polizei verfolgt einen Jugendlichen Rollerfahrer durch Achern. Warum die Flucht erst mit einem Unfall endet - und dann auf einem Gebäudedach.

Achern (dpa/lsw) - Ein Teenager ist auf einem Roller vor der Polizei in Achern geflüchtet und gegen einen Streifenwagen gestoßen. Der 14-Jährige verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Sein Roller war nicht zugelassen, den Jungen erwarten mehrere Anzeigen. Den Angaben nach war der Jugendliche am späten Montagabend Streifenbeamten aufgefallen, weil er ohne Licht fuhr.

Ihren Aufforderungen zum Anhalten kam er nicht nach, beschleunigte und hängte die Polizisten zwischenzeitlich ab. Als sie ihn überholten und den Streifenwagen quer zur Fahrbahn stellten, versuchte der Rollerfahrer, seitlich daran vorbeizufahren. Er stieß gegen den Bordstein, dann gegen das Polizeiauto, stürzte und lief davon. Die Polizisten fanden ihn auf dem Flachdach eines Gebäudes und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.

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