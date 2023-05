Der Brauch ist Jahrhunderte alt: Immer am Freitag nach Himmelfahrt wird es richtig voll in Weingarten. Der «Blutritt» lockt Tausende nach Oberschwaben.

Weingarten (dpa/lsw) - Rund 2000 reitende Teilnehmer werden bei der katholischen Reiterprozession «Blutritt» am Freitag (7.00 Uhr) in Oberschwaben erwartet. Das Schauspiel in Weingarten gilt als eine der größten Reiterprozessionen Europas - dabei versammeln sich die Teilnehmer jedes Jahr am Freitag nach Himmelfahrt zu Ehren der Heilig-Blut-Reliquie. Gemeinsam reiten sie dann mit Frack und Zylinder durch die festlich geschmückten Straßen der Stadt im Kreis Ravensburg und die angrenzenden Felder. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) wird als Ehrengast in Weingarten erwartet.

Im vergangenen Jahr waren erstmals Frauen bei der Jahrhunderte alten Tradition zugelassen. Die Stadt erwartet rund 30 000 Pilger und Schaulustige, wie eine Sprecherin erklärte. Die Prozession in Baden-Württemberg zur Begleitung der Heilig-Blut-Reliquie wird laut Organisatoren seit mehr als 900 Jahren gepflegt. Die Reliquie enthält der Legende nach mit Erde vermischtes Blut von der Kreuzigung Christi.

