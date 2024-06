Im Februar gingen in der Schwarzwald-Metropole bereits Zehntausende gegen Rechts auf die Straße. Nun gab es einen neuen Anlauf.

Freiburg (dpa/lsw) - Unter dem Motto «Wir sind die Brandmauer» haben mehrere Tausend Menschen am Sonntag in Freiburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Laut Polizei versammelten sich in der Spitze rund 8000 bis 10.000 Demonstranten in der Innenstadt. Der Verlauf sei friedlich gewesen. Die Veranstalter sprachen von 15.000 Teilnehmern. «Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen», betonte Bea Wolf aus dem Organisationsteam. «Deshalb freuen wir uns, dass so viele Menschen heute trotz des schlechten Wetters gekommen sind, um für unsere Demokratie einzustehen.» Teilnehmende skandierten Beobachtern zufolge: «This is what democracy looks like».

Vor den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni gelte es, ein Zeichen zu setzen, hieß es im Aufruf zu der Demonstration. Hinter der Veranstaltung stehen den Angaben zufolge mehr als 320 Organisationen, darunter der Fußball-Bundesligist SC Freiburg, Gewerkschaften und Kirchen.

Das Bündnis hatte im Winter bereits zum Protest gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Am 3. Februar beteiligten sich daran in Freiburg nach Polizeiangaben rund 30.000 Menschen, eine Sprecherin des Organisationsteams sprach damals sogar von mehr als 35.000 Teilnehmern.

