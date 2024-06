Im Februar gingen in der Schwarzwald-Metropole bereits Zehntausende gegen Rechts auf die Straße. Nun gibt es einen neuen Anlauf.

Freiburg (dpa/lsw) - Unter dem Motto «Wir sind die Brandmauer» wollen Menschen am Sonntag (14.00 Uhr) in Freiburg gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Die Veranstalter meldeten 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, wie die Stadt Freiburg auf Anfrage berichtete.

Vor den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni gelte es, ein Zeichen zu setzen, hieß es im Aufruf zu der Demonstration. Hinter der Veranstaltung stehen den Angaben zufolge mehr als 320 Organisationen, darunter der Fußball-Bundesligist SC Freiburg, Gewerkschaften und Kirchen.

Das Bündnis hatte im Winter bereits zum Protest gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Am 3. Februar beteiligten sich daran in Freiburg nach Polizeiangaben rund 30.000 Menschen, eine Sprecherin des Organisationsteams sprach damals sogar von mehr als 35.000 Teilnehmern.

Aufruf