Tausende Menschen in zwei Ortsteilen des badischen Lahr sind aufgerufen, Wasser zu sparen. Wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen sprudele weniger Wasser aus Quellen an der Oberfläche, wie der Versorger Badenova am Donnerstag in Freiburg mitteilte.

Lahr (dpa/lsw) - Generell sei aber in der Stadt im Ortenaukreis mit insgesamt rund 50.000 Einwohnern die Versorgung mit Trinkwasser gesichert, da es in Tiefbrunnen ausreichend Vorräte gebe.

Betroffen sind demnach die Ortsteile Kuhbach und Reichenbach. Ein sparsamer Umgang dort bedeute, nicht mehr Gärten und Rasenflächen mit Leitungswasser zu bewässern. Auch beim Duschen sei Achtsamkeit gefragt.

In Reichenbach waren nach Angaben der Stadt Lahr Ende vergangenen Jahres rund 3100 Menschen angemeldet, in Kuhbach waren es gut 1500 Menschen.

