Nach dem Fund einer Leiche finden entlang des Rheins im Landkreis Waldshut umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei statt. Es kämen eine Drohne und Taucher zum Einsatz, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler suchen nach Gegenständen des 31-jährigen Opfers.

Waldshut (dpa/lsw) - Die Leiche war vergangenen Freitag auf der deutschen Seite des Rheins, etwa 400 Meter flussabwärts nach der Zollbrücke Rheinau gefunden worden. Bei einer Obduktion am Folgetag wurde ein Schädelhirntrauma als Todesursache festgestellt. Es konnten mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesichtsbereich festgestellt werden. Die Polizei vermutete, dass der Mann am Rheinufer nächtigen wollte.

PM Polizei