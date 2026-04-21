Baden-Württemberg Tatverdächtige nach brutalem Überfall festgenommen

Gewalt gegen Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein
Die zwei Verdächtigen wurden bereits Mitte März festgenommen. (Symbolbild)

Ein 26-Jähriger wird mit Schlagstock und Messer angegriffen und schwer verletzt, die Täter flüchten. Zwei Verdächtige sitzen nun hinter Gittern – doch weitere Angreifer sind noch auf freiem Fuß.

Ulm (dpa) - Weil sie einen 26-Jährigen in Ulm mit einem Schlagstock und einem Messer schwer verletzt haben sollen, sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, sollen mehrere Unbekannte den Mann Anfang März in einer Wohnung angegriffen haben. Zwei der Täter sollen die beiden Verdächtigen im Alter von 29 Jahren gewesen sein.

Die Angreifer flüchteten aus der Wohnung. Der 36-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zwischenzeitlich konnte er diese wieder verlassen.

Die beiden 29-Jährigen wurden bereits Mitte März festgenommen und ein Richter erließ Haftbefehl gegen sie wegen des dringenden Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung.

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