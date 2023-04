Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der Ausstellung „Second Lines“, die am Sonntag nach langer Corona-bedingter Verzögerung öffnet, ist der kleinen Pop-Up-Galerie „Kaisers Ideenreich“ in Rhodt ein großer Coup gelungen. Denn die Werke des 2010 verstorbenen Malers, Zeichners und Grafikers Martin Noël stehen mittlerweile so hoch im Kurs, dass sie bald auch in der Albertina in Wien zu sehen sein werden.

Nur 54 Lebensjahre waren dem 1956 in Berlin geborenen Maler, Zeichner und Grafiker Martin Noël vergönnt, doch die hat er mit so intensiver Tatkraft und Leidenschaft genutzt,