Eröffnet wird am Sonntag die von Rosa Tritschler und Monika Brückner konzipierte Ausstellung „Taschentücher – Trost & Tränen im Quadrat“ im Herxheimer Museum. Die unscheinbaren Alltagsbegleiter erzählen Geschichten und Zeitgeschichte: von feinster Stickerei und grobem Kriegshandwerk, von kleinen Fallschirmen und großem Trost und vor allem von Frauenschicksalen.

Zu sehen sind Taschentücher aus der Kunsthandwerkssammlung von Liesel Becker, aus dem Konzentrationslager Ravensbrück und Exemplare von Patientinnen einer Heil- und Pflegeanstalt aus der Prinzhornsammlung in Heidelberg. Den Bogen zur Corona-Situation schlagen künstlerisch gestaltete Taschentücher des „Global-Texture-Project“ der Künstlerin Beatriz Schaaf-Giesser und die im Siebdruck bearbeiteten Herrentaschentücher der Berliner Künstlerin Christine Sophie Bloess. Auch Herxheimer Taschentücher sind in der Ausstellung zu bestaunen.

Termin

Ausstellung „Taschentücher – Trost &Tränen im Quadrat“ vom 30. Mai bis 26. September im Museum Herxheim: Do und Fr 14-19 Uhr, Sa und So 11-18 Uhr. Die Ausstellungsmacherinnen Rosa Tritschler und Monika Brückner sind am Eröffnungstag vor Ort. Die Vernissage startet am Sonntag um 11 Uhr. Informationen gibt’s unter Telefon 07276 502477 und online auf www.museum-herxheim.de.