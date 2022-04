Niklas Kaiser und Alissa Müller haben im TSC Landau die Spuren der erfolgreichen Seniorenpaare Olaf Paul und Christel Renno-Paul sowie Hubert Scherzinger und Gabi Hauck aufgenommen. Der Siebenjährige und seine neunjährige Partnerin gingen hinter Heilbronn in Öhringen in ihr erstes Turnier. Für die Erwachsenen wurde es komplizierter. Gut 260 Kilometer sind es nach Konstanz am Bodensee. Etwa drei Stunden Autofahrt.

Vollsperrung

Olaf Paul und Christel Renno-Paul hatten auf dem Weg zum 39. Internationalen Bodenseetanzfestival zu kämpfen. Die schneereiche Anfahrt und die Wochenendvollsperrung der A8 bei Pforzheim gaben dem Navi Aufgaben auf. Gut angekommen, traten sie mit acht anderen Paaren in der Startklasse Senioren IV „S“ Standard an. Drei Sonderklassen-Paare schieden aus. Das Finale mit sechs Paaren beherrschten die Landauer komplett. Sie konnten jeden der fünf Tänze mit der Platzziffer „1“ klar für sich entscheiden.

Kleiderwechsel

Hubert Scherzinger und Gabi Hauck starteten am Bodensee in beiden Bereichen, Standard und Latein. In den lateinamerikanischen Tänzen erreichten sie in der Vorrunde mit zehn Paaren ungefährdet das Finale mit sieben Paaren. Sie gefielen und wurden mit dem dritten Platz in der Klasse der Senioren II C belohnt.

Danach hieß es, sich umziehen für ein Standard-Outfit. 14 Paare traten in der Klasse Senioren III C Standard an. Nach Vor - und Zwischenrunde standen die Landauer mit fünf anderen Paaren im Finale. Die Kondition reichte für einen weiteren dritten Platz.

Und die Kinder? Die von Daniela Paul trainierten Niklas Kaiser und Alissa Müller erreichten bei ihrer Premiere in Öhringen den sechsten Platz in der Startklasse Kinder D Latein. In der Vorrunde ließen sie zwei Paare hinter sich. Ergebnis: eine Platzierung und zwei Punkte für das Aufstiegskonto.