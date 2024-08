„Fünf nach Endlichkeit“ fühlt sich der Zustand unseres Planeten für die Choreografin Dorothea Eitel an. Gemeinsam mit Anna Linß an der Orgel, internationalen Tänzern, regionalen Sängern und vielen ehrenamtlichen Mitstreitern lässt sie ihre fulminante Vision exklusiv in der Landauer Stiftskirche als integrative Tanzperformance zum Erlebnis werden.

Dass dieser Abend etwas Besonderes, Elementares werden soll, wird den auf 60 Personen beschränkten Zuschauern schon beim Betreten der Stiftskirche bewusst. Zwischen „Feuer,