Am Staatstheater galt es, die fünfjährige Ära der Ballettdirektorin Bridget Breiner zu beschließen, die zur nächsten Spielzeit als Chefchoreografin an die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf/Duisburg wechselt.

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jeder Abschied geht mit Wehmut einher – und mit dem Wunsch, es möge ein Neubeginn gar noch zu Verbesserungen führen. Doppelten Grund gab