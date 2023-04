„Ich sehe mich da ganz in der Tradition von Manfred Mann“, erklärt der Pianist, Organist, Syntheziserspieler und Sänger Knut Maurer die musikalische Vorgehensweise seiner Gruppe „Picture Book“. „Ich schreibe ein Drittel der Songs die wir spielen selbst, zwei Drittel sind Fremdkompositionen die ich so arrangiere, dass sie den typischen ,Picture Book’-Anstrich erhalten. Darum lege ich auch großen Wert darauf, dass man uns nicht als Coverband bezeichnet. Wer uns bucht bekommt uns auch – ehrlich, authentisch und mit handgemachtem Rythm’n’Blues britischer Prägung, der so leider nur noch selten zu hören ist.“ In der Hexennacht am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr, laden Maurer und seine Mitstreiter, Sängerin Leonie Malthaner, Gitarrist Pit Mack, Bassist Wolfgang Franz und Bluesharp-Virtuose Albert Koch traditionell zum (alternativen) „Tanz in den Mai“ in das Zehnthaus nach Jockgrim ein. Eintrittskarten gibt es für 16, ermäßigt 12 Euro an der Abendkasse.