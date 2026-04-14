Baden-Württemberg Tankstellenräuber verliert Beute bei Flucht in Pforzheim

Illustration - Polizei
Der Tankstellenmitarbeiter blieb laut Polizei unverletzt. (Symbolbild)

Flucht mit Hindernissen: Ein Tankstellenräuber verliert beim Versuch zu entkommen einen Teil des gestohlenen Geldes. Warum ausgerechnet die Ausgangstür zum Verhängnis wurde.

Pforzheim (dpa/lsw) - Mit einer Hiebwaffe hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Pforzheim überfallen. Der Mann bedrohte den Mitarbeiter mit der Waffe und stahl Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Mit einer Geldkassette wollte der Mann dann fliehen. Die Tür zum Ausgang war aber bereits verschlossen. Deswegen drückte der Mann die Tür auf, verlor aber einen Teil seiner Beute. Anschließend lief er davon. Der Tankstellenmitarbeiter blieb laut Polizei unverletzt.

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