Der Fahrer soll sich über mehrere Kilometer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Wie er schließlich gestoppt wurde.

Baden-Baden / Offenburg (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Tankbetrug soll ein Transporterfahrer über etwa 65 Kilometer hinweg vor der Polizei geflüchtet sein. Der Mann habe dabei andere Verkehrsteilnehmer riskant überholt, sei auf dem Seitenstreifen gefahren und habe rote Ampeln missachtet, teilte die Polizei mit. Erst durch einen Unfall sei der Fahrer gestoppt worden.

Den Angaben nach soll der 31-Jährige an einer Autobahnraststätte bei Baden-Baden getankt haben, ohne zu bezahlen. Auf der Autobahn 5 habe der Fahrer durch gefährliche Fahrmanöver versucht, in südliche Richtung vor der Polizei zu entkommen. Er habe die A5 bei Lahr (Ortenaukreis) verlassen, und sei dann auf der Autobahn wieder zurück in Richtung Norden gefahren. Bei Offenburg (Ortenaukreis) sei der Mann mit seinem Transporter auf die Landstraße in Richtung der französischen Grenze gefahren.

Transporter überschlägt sich

Die Polizeibeamten stoppten den Fahrer noch in Deutschland, wie es hieß. Ein Polizeiauto habe die Fahrspur bei Neuried (Ortenaukreis) blockiert, sodass der Transporterfahrer auf die Gegenfahrbahn ausgewichen sei. Dabei sei er mit dem Reifen seines Fahrzeugs ins Bankett geraten und über eine ausgelegte Nagelsperre gefahren. Der Transporter habe sich überschlagen und sei stehen geblieben, teilte die Polizei mit.

Der 31-jährige Fahrer verletzte sich demnach leicht und wurde festgenommen. In dem Transporter befanden sich den Angaben nach mehrere mit Kraftstoff befüllte Kanister, die bei dem Unfall teils nach draußen geschleudert wurden. Die Feuerwehr half bei der Reinigung, wie es hieß.

Polizei sucht Zeugen

Die Kennzeichen am Transporter stellten sich laut Polizei als gestohlen heraus. Den Fahrer erwarten mehrere Strafverfahren. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch den Transporterfahrer gefährdet wurden, sollen sich melden.