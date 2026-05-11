Bandoneon und Gitarre ist eine seltene Kombination. Noch seltener sind hierzulande argentinische Musiker, die direkt aus der Quelle des Tango schöpfen.

Zackige Rhythmen gehören zum Tango dazu, und die gab es reichlich im Atelier29 zu hören. Besonders zur Geltung kamen die Akzente durch die Gitarre von Nico Perez. Peke Dima spielte auf dem Bandoneon, dem wohl typischsten Tango-Instrument. Klagende Melodien von melancholischer Tiefe gehen ihm ebenso geschmeidig von der Hand wie schnelle, virtuose Akkordbrechungen, die im Tango häufig sind. Das Publikum war sofort gefesselt, und der Funke sprang über.

Auch wenn es Nacht der Tango-Gitarre hieß, das eigentlich führende Instrument war das Bandoneon. Bevor dieses Instrument in die Tango-Ensembles Argentiniens kam, musste es einen weiten Weg zurücklegen. Erfunden in seiner heutigen Form wurde es von Heinrich Band in Krefeld. Dima spielt ein über 100 Jahre altes Instrument, das tatsächlich noch in Krefeld hergestellt wurde. Nach Südamerika kamen diese Instrumente durch deutsche Auswanderer. Auf argentinischen Instrumenten ist deshalb die Tastatur in einer Form angeordnet, die „rheinische Lage“ heißt.

Die Gitarre muss sich nach dem Bandoneon richten

Das Instrument ist wechseltönig, Ziehen und Drücken des Balges ergibt unterschiedliche Töne. Deshalb entstehen die „Schnaufer“, die deutlich zu hören sind, wenn der Bewegungsradius des Spielers zu Ende ist, aber die Töne zum Beispiel weiter auf gezogenem Balg zu spielen sind. Dann drückt der Spieler ein Ventil und der Balg „schnauft“. Das Instrument ist diatonisch gestimmt, also in einer festen Tonart, mit einigen Zwischentönen. Aber es fehlen auch viele Töne bis zur vollen Chromatik, so dass nicht alle Tonarten spielbar sind.

Zu sehen war das auch an der Begleitung der Gitarre: Die Gitarre muss sich nach dem Bandoneon richten, und die typischen Gitarren-Tonarten kommen eher selten vor. Perez spielte vorwiegend Rhythmusgitarre, also rhythmische Akkorde, gelegentlich mit Bässen im Wechsel. Sein Soli waren eher kurz gehalten. Sein Instrument ist eine Konzertgitarre, dezent verstärkt, um sich gegen das klanglich durchsetzungsstarke Bandoneon zu behaupten.

Gespielt hat er mit einem Plektrum, was eher ungewöhnlich ist. Andere Gitarristen in dieser Kombination, wie etwa Christian Kiefer (mit Christan Gerber) oder Friedemann Wuttke (mit Macelo Nisinmann) zupfen mit den Fingern und orientieren sich stärker an einer Spielweise, die ihre Wurzeln im Flamenco hat.

Gedichte und Tanzeinlage

Die beiden Argentinier haben in ihrer Heimat eine renommierte Tango-Schule besucht und die ganze Vielfalt dieser Musik kennengelernt. Beim Konzert in Hainfeld spielten sie traditionellen Tango, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Hafenvierteln der Küstenmetropolen entstanden ist. Es gab auch Tango Nuevo zu hören, den Astor Piazzolla 100 Jahre später entwickelte, sowie eigene Werke. Nico Perez komponiert nicht nur, sondern schreibt auch Gedichte. Die hat Hausherrin Claudia van Huet übersetzt und vorgelesen, umrahmt und teils auch untermalt von seinem Gitarrenspiel. Die Texte sind sehr bildhafte, vieldeutige Poesie.

Überraschend, für Gastgeber und Publikum gab es auch ein Intermezzo im Vorraum des neu ausgebauten ehemaligen Weinkellers. Dort tauchten Patricia LaTarre und Michael Arlt auf und tanzten Tango. Die beiden kennen die Musiker, waren zu deren Auftritt von Heidelberg angereist und hatten ihre Tanzschuhe eingepackt. Nico Perez erklärte, dass dies in Argentinien die noch heute übliche Art ist, Tango zu zelebrieren: nicht als Konzert mit still sitzendem Publikum, sondern mit tanzenden Paaren.

Wie bei den argentinischen Tango-Sessions üblich, spielten auch in Hainfeld die Musiker ein Abfolge verschiedener Tanzrhythmen wie Milonga im Vierer-Takt und Vals im Dreier-Takt. Es war faszinierend zu sehen, wie das Paar sich zusammen mit geschlossenen Augen zur Musik bewegte, ganz in die Rhythmen versunken. Für diesen unerwarteten Bonus applaudierten die Konzertbesucher auch ganz besonders begeistert.