Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings setzen ihre Kooperation mit dem Eishockey-Zweitligisten EHC Freiburg auch in der kommenden Saison fort. Die Zusammenarbeit geht damit in eine vierte Spielzeit. «Wir alle wissen natürlich um die Situation zwischen den Fanlagern», sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner laut der Vereinsmitteilung des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga vom Dienstag angesichts der Rivalität: «Doch auf der sportlichen Seite haben wir in konstruktiven Gesprächen wieder eine gute Basis gefunden, und es macht für uns auch aufgrund der regionalen Nähe sehr viel Sinn, junge Spieler gemeinsam zu entwickeln.»