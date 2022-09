Wissen Sie eigentlich, wie das Schloss von innen aussieht? Wer früher mal in der Ruine gewohnt hat oder wie eine Mühle funktioniert? Am «Tag des offenen Denkmals» werden solche Fragen in Baden-Württemberg traditionellerweise beantwortet.

Esslingen (dpa/lsw) - Nach dem Auftakt am Samstagabend in Esslingen mit Führungen und Veranstaltungen öffnen am Sonntag landesweit Hunderte von Ruinen, Mühlen, Klöstern oder einfach nur das unter Denkmalschutz stehende Nachbarhaus ihre Türen. Nach Angaben der Veranstalter geben rund 500 Denkmale in Baden-Württemberg am „Tag des offenen Denkmals“ die Gelegenheit, sich für ein paar Stunden hinter sonst oft verschlossenen Türen aufzuhalten oder zu informieren. Landesweit können auch Kirchen und Schlösser, Ausgrabungsstätten und Industriebauten besucht werden. Denkmalpfleger nutzen das Forum zudem, um über Probleme und Erfolge ihrer Arbeit zu berichten und zu werben.

In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Dabei soll es vor allem um die Spuren gehen, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg und viele Zeitschichten hindurch hinterlassen haben. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) koordiniert den Tag seit 1993 bundesweit und stets an jedem zweiten Sonntag im September.

