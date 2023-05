Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein ganzer Tag im Museum, und das umsonst. Ach was: drei große Museen, und das, ohne das Gebäude verlassen zu müssen. Zum 6. Januar gibt’s traditionell das erste kulturelle Großevent in Karlsruhe: Tag der Offenen Tür im Hallenbau der ehemaligen Waffenfabrik an der Brauerstraße mit Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), städtischer Galerie und Hochschule für Gestaltung (HfG).

Mit Fotoausstellungen, digitaler Kunst und sozial engagiertem Design locken drei der großen Ausstellungshäuser in Karlsruhe zu einem ganzen Tag Kunst. Auch wenn