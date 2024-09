Bilder und Skulpturen nehmen Gestalt an, aus Ideen werden Kunstwerke: Wer Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen möchte, hat dazu an den kommenden Wochenenden Gelegenheit.

Marita Mattheck beteiligt sich an den Offenen Ateliers in ihrem Atelier M in Leimersheim am Festplatz 2a am zweiten Aktionswochenende, 21. und 22. September von 14 bis 18 Uhr. Sie zeigt Acrylmalerei, Holzschnitte und Malerei auf unterschiedlichen Untergründen.

Der Künstler Rolf Barth öffnet seine Türen am ersten Wochenende, 14. und 15. September, 14 bis 18 Uhr. Sein Atelier, in dem es Fotografie, Grafik und Malerei zu sehen gibt, liegt in der Bismarckstraße 7 in Bad Bergzabern. Ebenfalls an diesen Tagen geöffnet hat das Atelier von Alice Assel in der Weinstraße 73, Bad Bergzabern, in dem Besucherinnen und Besucher Druckgrafiken, Installationen, Malerei und Objektkunst entdecken können.

In Landau macht Sieglinde Enders am ersten Aktionswochenende mit und begrüßt interessierte Gäste in der Kohl-Larsen-Straße 1. Das Kunstatelier von Olga David in der Hauptstraße 3 in Hochstadt ist an beiden Wochenende geöffnet. Zu sehen gibt es Collagen, Grafiken und Malerei. In ihrem Atelier zeigt Anne-Marie Sprenger in Lustadt Malerei, Grafik und installative Arbeiten. Es finden zudem während der offenen Ateliers-Tage zwei Konzerte in der Lohngasse 5 statt. Am Samstag, 14. September, spielt um 18 Uhr „Klang-Farben“ mit Mascha Ulbrich (Gitarre und Gesang) und Klaus Tischer (Gitarre). Am Samstag, 21. September, 18 Uhr, ist ein Konzert von „Klang(T)Räume“ mit dem ukrainischen Trio „MaRuOl“, bestehend aus Maria Parkhomenko (Bandura), Ruslana Voitkevich (Gesang) und Oleksandr Perlovskyi (Klarinette). Die drei Musiker sind infolge der russischen Invasion nach Deutschland gekommen und absolvierten ihre Ausbildung an Musikakademien in der Ukraine und Deutschland. In Albersweiler/St. Johann öffnet Walburga Weber ebenfalls an beiden Wochenenden ihre Türen und zeigt unter anderem Collagen, Malerei und Skulpturen.

Das Atelier von Karl-Heinz Deutsch liegt beim Stadtpark Fronte Lamotte in der Ritter-von-Reichelstraße in Germersheim. Der Künstler öffnet es an den beiden kommenden Sonntagen für Besucher und Besucherinnen und zeigt Plastiken und Skulpturen. In Bellheim sind mehrere Künstler beim Tag der offenen Ateliers dabei: Mike Überall, Gunter Klag und Christian Heuchel eröffnen am Samsatg, 14. September, 18 Uhr, die Ausstellung „Die Farben des Südens“ im Kunsthaus in der Hauptstraße 129. Die Künstler träumen darin von den Farben des Südens, denen nicht nur Cézanne, van Gogh und Bonnard erlegen sind. Trotz elementarer Klimaphänomene in jüngerer Zeit bleibt der Süden ein zeitloser Ort der Sehnsucht. In den Ausstellungsräumen wird diesen Sehnsuchtsort neu inszeniert. Zu sehen ist unter anderem das künstlerischen Sitzobjekten „Palatine Potato Rhombus“. Das Sitzmöbel besticht durch seine schlichte Form, die vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Dazu gibt es Grafiken und der Experimentalfilm „Dancing Potatoes“. Die Eröffnung wird zudem durch eine Performance begleitet: „Mike Überall & Ralph Musielski: Songs und Texte von und mit den Chianti-Bubn über die Sehnsucht nach Italien.“ Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 22. September, immer samstags und sonntags, 14 bis 19 Uhr.

Info

Unter www.offene-ateliers-bbkrlp.de sind alle offenen Atelier zu finden.