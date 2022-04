Seit Anfang Januar ist die von Oberbürgermeister Boris Palmer eingeführte Verpackungssteuer in Tübingen in Kraft, doch der Verwaltungsgerichtshof (VGH) meint, die Steuer verstoße gegen Bundesrecht. Am Donnerstagabend will der Gemeinderat der Universitätsstadt entscheiden, ob die Stadt in Revision geht gegen das Urteil des VGH. Zuständig wäre dann das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Tübingen (dpa/lsw) - Palmer will die Revision. Der 49-Jährige tritt wegen eines Zwists mit seiner Partei als unabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst an. Einen Rausschmiss aus der grünen Partei hat er umschifft, doch seine Mitgliedschaft muss er bis Ende 2023 ruhen lassen. So der Kompromiss.

Die Stadt Tübingen hatte mit ihrer Verpackungssteuer Ende März einen Dämpfer erhalten: Der VGH erklärte, die Steuer verstoße gegen das Abfallrecht des Bundes. Die Klage der Inhaberin einer Tübinger McDonalds-Filiale war damit erfolgreich. Die Franchise-Nehmerin des Schnellrestaurants hatte gegen die Verpackungssteuer eine Normenkontrollklage erhoben mit dem Ziel, die Satzung für unwirksam erklären zu lassen. Sie berief sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1998, nach dem die von der Stadt Kassel 1991 eingeführte Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen gegen das damals geltende Abfallrecht des Bundes verstieß.

Seit Januar ist in der Universitätsstadt, in der laut Palmer riesige Müllberge entstehen, eine Steuer für Einwegverpackungen fällig. Pro Einzelmahlzeit wird maximal 1,50 Euro kassiert. Seit Jahresbeginn ist das Mehrweggeschirr im Stadtbild laut Palmer deutlich präsenter und die öffentlichen Mülleimer vor allem in der Innenstadt seien sichtbar leerer.