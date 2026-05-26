Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen in Eutingen im Gäu geben die Ermittler weitere Details bekannt - unter anderem zur Tatwaffe.

Eutingen im Gäu (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen in Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) gehen die Ermittler davon aus, dass die Tatwaffe ein Messer gewesen sein dürfte. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag weiter sagte, ereignete sich die Tat in der Wohnung des Opfers. Der Schwarzwälder Bote hatte zuerst darüber berichtet.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich zum Tatzeitpunkt dort wohl nur die beiden ehemaligen Lebensgefährten auf. Das Motiv für die Tat ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen, zudem steht das Ergebnis einer Blutentnahme bei der mutmaßlichen Täterin noch aus.

Haftbefehl wegen Totschlags

Die 48-jährige Verdächtige befindet sich wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen die Frau mit kroatischer Nationalität erlassen.

Die Beschuldigte hatte am späten Samstagabend selbst den Notruf gewählt und den Beamten berichtet, dass sie den Mann getötet habe. Einsatzkräfte fanden den 52-Jährigen kurz darauf leblos in der Wohnung.