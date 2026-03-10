Ein Mann stürzt im Karlsruher Hauptbahnhof vom Bahnsteig auf die Gleise und wird von einem Güterzug überrollt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Was zu den Hintergründen bekannt ist.

Ein Mann ist im Karlsruher Hauptbahnhof von einem Güterzug überrollt und tödlich verletzt worden. Der 65-Jährige war in der Nacht vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Trotz einer Notbremsung und eines lauten Pfeifsignals erfasste der Zug demnach den Mann, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Sowohl Bilder von Überwachungskameras als auch Zeugenaussagen hätten keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben, hieß es weiter. Mutmaßlich soll der Mann betrunken gewesen sein. Ein Zeuge hatte den Mann angesprochen und noch versucht, ihn zum Aufstehen zu bewegen.