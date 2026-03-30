Ein Mann hat eine Panne und muss auf der Autobahn halten. Als er aussteigt, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

Neuenstein (dpa/lsw) - Nach einer Panne auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) ist ein Mann von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 35-Jährige habe mit seinem Sprinter wegen Spritmangels auf der rechten Spur der Autobahn angehalten, wie die Polizei mitteilte. Dort wollte er seinen Tank mit Kraftstoff aus einem Kanister nachfüllen. Dabei sei er von einem Lastwagen erfasst worden.

Der 63 Jahre alte Lastwagenfahrer habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, hieß es weiter. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 35-Jährige tödliche Verletzungen. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Nach dem Unfall musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Laut Polizei bildete sich hinter der Unfallstelle ein bis zu sechs Kilometer langer Stau. Ein Gutachter war in der Nacht für die Ermittlungen an die Unfallstelle gekommen.