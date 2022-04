Bei einem Verkehrsmanöver ist in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) ein 21-Jähriger von seinem Kollegen mit einem Langarmstapler getötet worden. Der 42 Jahre alte Lenker des Fahrzeugs, mit dem Lasten über größere Distanzen bewegt werden können, wollte nach Polizeiangaben vom Donnerstag auf einem Wirtschaftsweg eine Arbeitsmaschine auf einem Tieflader abladen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet bei dem Unfall am Mittwochabend der 21-Jährige unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Ursache gab die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Gutachten in Auftrag.

Ludwigsburg (dpa /lsw) - PM