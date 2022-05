Nach dem tödlichen Sturz eines Kleinkindes aus einem Wohnhaus in Pforzheim geht die Polizei von einem Unfall aus. Der Junge sei offenbar selbst an das Fenster gelangt, sagte ein Sprecher am Dienstag. Das zwei Jahre alte Kind war am Montag mutmaßlich aus etwa zwölf Metern Höhe auf den gepflasterten Bereich vor dem Gebäude in der Innenstadt aufgekommen. Es erlitt so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten.

Pforzheim (dpa/lsw) - Pressemitteilung