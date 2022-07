Ein Motorradfahrer ist gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Der 21-Jährige kam in einer scharfen Kurve von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum der Fahrer am Sonntag die Kontrolle über seine Maschine verlor, war anfangs unklar.

Weikersheim (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei