Ravensburg (dpa) - Weil er in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee einen Mann getötet und mehrere Menschen verletzt haben soll, muss sich ein 32-Jähriger heute vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Dem Asylbewerber wird Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der nigerianische Angeklagte soll im Juni in Kressbronn im Bodenseekreis mit einem Küchenmesser auf mehrere Männer und Frauen eingestochen haben. Sechs Menschen wurden bei dem Messerangriff teils lebensgefährlich verletzt. Ein 38 Jahre alter Syrer starb noch vor Ort. Streitigkeiten auch über Integration sollen zu der Tat geführt haben.

