Tödlicher Crash auf der A5 bei Hemsbach

Mehrere Stunden Vollsperrung: Vier Autos sind in einen heftigen Crash auf der A5 in Richtung Frankfurt verwickelt. Ein Mann stirbt.

Hemsbach (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn 5 bei Hemsbach ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für mehrere Stunden gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Angaben zur genauen Zahl der Verletzten oder zum Schaden konnten die Beamten zunächst nicht machen. Auch Details zum Hergang des Unfalls im Rhein-Neckar-Kreis lagen zunächst nicht vor.