Baden-Württemberg Täter scheitern an Geldautomat

Symbolbild - Polizei
Die Polizei kann den Lastwagen der Diebe sicherstellen. (Symbolbild)

Mit Spanngurten und einem gestohlenen Lkw wollen Täter einen Geldautomaten aus der Verankerung reißen. Doch der erweist sich trotz brachialer Gewalt zäher als gedacht.

Triberg im Schwarzwald (dpa/lsw) - Mit massiver Gewalt und einem gestohlenen Lastwagen haben noch unbekannte Täter im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Geldautomaten stehlen wollen - sind aber gescheitert. Die Täter umwickelten laut Polizei den frei stehenden Automaten in Triberg im Schwarzwald mit mehreren Spanngurten und versuchten, ihn mit dem Fahrzeug aus seiner Verankerung zu reißen. Der Geldautomat sei in der Nacht auf Montag zwar erheblich beschädigt worden, habe jedoch standgehalten.

Der Lkw war zuvor in Villingen-Schwenningen gestohlen worden, wie es hieß. Die Diebe flüchteten demnach nach der Tat mit einem bereitgestellten Geländewagen in Richtung Schonach. Die Polizei stellte den zurückgelassenen Lastwagen sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Schwarzwald Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x