Auggen (dpa/lsw) - Bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Auggen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) nahe der französischen Grenze gesprengt. Nach der Sprengung am frühen Sonntagmorgen flüchteten die Täter in einem dunklen Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb bislang erfolglos. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei sucht Zeugen.

