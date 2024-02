Am Samstag kommt die Hamburger Band Neopera ins Badische Staatstheater Karlsruhe zu den Händel-Festspielen und verbindet Händel mit Heavy mit Symphonic Metal.

Nicht nur Countertenöre und Primadonnen von Rang, auch Bands mit sozusagen klassischem Hintergrund geben sich diesmal bei den Händel-Festspielen des Badischen Staatstheaters Karlsruhe die Klinke in die Hand. Nach den umjubelten Auftritten der Ensembles Red Priest und Spark mit eher phonmäßig begrenzten Blockflötentönen wird es am Samstag dann wohl auch etwas lauter: Dann kommt die Symphonic Metal Band Neopera aus Hamburg.

Aller Baumaßnahmen zum Trotz, die Gäste werden trockenen Fusses ins Kleine Haus kommen, eine Matschlandschaft wie 2023 in Wacken wird es nicht geben. Apropos Wacken: dort gastierten ja schon die skandinavischen Gruppen Sabaton und Apocalyptica. Die seien nur stellvertretend genannt für Heavy Metal Bands, bei deren Stücken auch mehr oder weniger stark klassische Formen auftauchen, ein Choral etwa oder Griegs „Peer Gynt“-Suite.

Zarte Balladen und aggressive Growl-Songs

Bei Neopera im Genre des Symphonic Metal ist diese Verarbeitung klassischer Vorlagen in ihrer Musik Programm. Und die Mitglieder der Band gehen dabei sorgfältig vor. So wurde zum Beispiel im Fall einer Arie aus Händels Oper „Tamerlano“, die heute 300 Jahre alt wird, die Hallesche Händel-Ausgabe mit dem Urtext konsultiert. Umsomehr darf man gespannt sein, was die Band daraus machen wird. Händel-Erfahrung hat Neopera schon, der Song Equilibria basiert auf dem Thema aus Händels Sarabande in d-Moll HWV 437.

Neopera wurde von dem Gitarristen Jörn Schubert gegründet mit der Absicht, klassische Musik und Metal zu verbinden. In Karlsruhe werden Händel-Melodien und andere Barock-Stücke in Metal-Manier bearbeitet und dem individuellen Stil von Neopera angepasst. Es wird aber auch eigene Songs von Neopera geben, die zarte Balladen ebenso umfassen wie aggressive Growl-Songs. Es singen die klassische Sopranistin Jasmin Gajewski, die aus Karlsruhe kommt, und der klassische Bariton Thorsten Schuck. Aber auch düstere, metaltypische Shouts und Growls des Bassisten Denis Filimonov werden zu hören sein.

Bei Festspielen schließt sich ein Kreis

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das es derart rockig bei den Händel-Festspielen wird. Auch hier schließt Intendant Ulrich Peters einen Kreis. 1998, als er zum ersten Mal die Festspiele leitete, hatte er die Band mit dem für ein Barockfest sinnigen Namen„Engel wider Willen“ engagiert.