Fotografien und Installationen zeigt Sylvia Richter-Kundel aus Worms. Und Julius Grünewald aus dem nördlicher gelegenen Osthofen ist mit Tiermalerei vertreten.

Die Besucher der lichten Kojen im Germersheimer Zeughaus treffen zurzeit auf allerlei tierische Motive des explosiv arbeitenden Malers Julius Grünewald und auf hintergründige, befremdliche Zerrbilder der Fotografin Sylvia Richter-Kundel. Beide zeichnet ein besonderen Blick und bisweilen skurriler Humor aus. Die neue Schau der beiden rheinhessischen Künstler beim Germersheimer Kunstvereins ist farblich durchweg zurückhaltend.

„Im Grund habe ich ganz einfach den Alltag fotografiert. Also Gegenstände, Räume und Gebäude, Situationen, die da sind“, beschreibt Richter-Kundel ihre Motivwahl. Hinter diesen alltäglichen Dingen hat sie jedoch etwas entdeckt, das tiefer geht, das Assoziationen weckt, urplötzlich einen neuen, gänzlich anderen Sinn ergibt. Und so wird durch die Linse gesehen aus einem mit einer Plane bedeckten Zuckerrübenberg ein großartiges Gebirge. Aus einer mit Fruchtsaft verschmutzten Plastiktüte ein zartes Negligé. Aus einer beschädigten Außenwand das Bild eines schwebenden Vogels. „Viele meiner Fotografien sind eigentlich nur Fake“, erklärt die Künstlerin. Sie sollen den Betrachter zwingen, genau hinzusehen, damit sie das tatsächliche Wesen der Motive erkennen können. Genau so, wie es heute in Zeiten von immer mehr KI wichtig sei, Dinge zu hinterfragen, richtig hinzuschauen, zu erkennen, was wahr und was falsch ist.

Bekannt wurde die Künstlerin, die freie Malerei und Grafik an der Frankfurter Städelschule Bildende Künste und Soziologie sowie Kunstgeschichte in Heidelberg studiert hat, auch durch Installationen. Eine ist in Germersheim aufgestellt. „Diese Arbeit ist zwar schon etwas älter, aber das macht nichts. Denn sie ist immer noch aktuell, denn wir leben in unruhigen Zeiten“, sagt die Künstlerin und liest kurze Zitate von Camus oder Schiller als eine Art politisches Statement. Zarte, geradezu melancholische Töne und Schwingungen erzeugen die wie aus der Zeit gefallenen Momentaufnahmen der Serie „Immergrün“, ein bewusst gesetzter Kontrast, um einen Moment der Ruhe zu schaffen.

Sylvia Richter-Kundel: »Keine Eiswaffel«. Foto: Künstlerin

In den Bildern von Julius Grünewald fehlen die Farben Blau, Gelb und Rot fast gänzlich. Er sei ihrer überdrüssig geworden, sagt er. „Ich habe früher andere, farbigere Motive gemalt. In den letzten Jahren stehen Tiere bei mir im Fokus: Wildschweine, Hasen, Kühe und Esel. Und diese geben ganz einfach die Farben vor, die ich verwende.“

Dabei sind seine Bilder keine ländlichen Idyllen. Der Absolvent der Karlsruher Kunstakademie verzichtet auf einen Hintergrund, auf eine räumliche Perspektive oder einen Bezugspunkt bei seinen Kompositionen. Esel und Kühe scheinen einfach wie bei botanischen oder zoologischen Zeichnungen zu schweben. So wirken sie, wie der Erde enthoben. Fast ein wenig wie in den ersten Höhlenmalereien der Menschheit.

Unterstützt wird der raue, unmittelbare Eindruck durch Grünewalds unkonventionelle Malweise. Er verwendet kaum Pinsel, sondern nimmt selbst hergestellte Kohle in die Hand, gibt mit ihr Konturen vor und malt dunkle Flächen. Gips wird mit Asche vermischt aufgetragen, Sand oder Holzspäne, reine Zufallsfunde, finden Eingang in das Motiv, lassen es plastischer wirken. Als Unterlage dient alter, fester Leinenstoff oder grobe Jute. Ohne Grundierung werden Farbe und Materialien aufgetragen, gewischt, gestrichen.

Es muss ein kraftvoller, energiegeladener Akt sein, der solche elementaren, oft rudimentären Bilder entstehen lässt. Sie strahlen Wucht aus: ein zähnefletschender Wolf oder die aus der Dunkelheit herauspreschende Rotte Wildschweine. „Hier in Germersheim ist eine Retrospektive zu meiner Tiermalerei zu sehen, die bereits vor der Jahrtausendwende begonnen hat“, stellt Grünewald das Besondere der aktuellen Schau heraus.

Die Ausstellung

„Erwarte zu fliegen“ von Sylvia Richter-Kundel und Julius Grünewald bis 31. Mai beim Germersheimer Kunstverein im Zeughaus: Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr. Vernissage am Samstag, 2. Mai, 17 Uhr, mit einer Einführung durch Olaf Mückain, Leiter der Museen der Stadt Worms. Finissage am Sonntag, 31. Mai, 14-18 Uhr, mit KunstCafé und Künstlergesprächen um 17 Uhr.

