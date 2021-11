Die US-amerikanische Vibrafonistin Sasha Berliner kuratiert das SWR-New-Jazz-Meeting, das legendäre Klanglabor für improvisierte Musik. Nach der Probenphase ab Montag in Baden-Baden geht das Quintett auf eine kleine Tour durch den Südwesten Deutschlands mit Konzerten in Karlsruhe und Mannheim.

Die von Sasha Berliner zusammengestellte Band, mit der sie in Karlsruhe und Mannheim gastiert, hat sie Tabula Rasa genannt. Dazu gehören Kalia Vandever (Posaune, Electronics), Matt Sewell (Gitarre), Max Gerl (Elektrobass, Kontrabass) und Michael Shekwoaga Ode (Schlagzeug).

Die aus San Francisco stammende 23-jährige Vibrafonistin sieht sich zwar in der Tradition großer amerikanischer Protagonisten wie Bobby Hutcherson, Steve Nelson und Gary Burton, sie versucht ihrem Instrument aber neue Impulse zu geben. Dafür wurde Berliner von den Kritikern des amerikanischen Jazzmagazins „Down Beat“ 2020 in der Kategorie „Rising Star Vibraphone“ auf den ersten Platz gewählt. Sie ist eine treibende Kraft der jungen Brooklyner Szene, die Jazztradition und experimentelle Musik verschmilzt.

Reihe mit vier Konzerten von starken Frauen im Jazz

Sasha Berliner wuchs in einer musikbegeisterten Familie auf. Ihr Vater spielt Elektrobass und stand an der Schwelle zu einer Profi-Karriere. Mit acht begann sie Schlagzeug zu spielen. Bei der Aufnahmeprüfung fürs Musikgymnasium teilte die Jury sie statt dem ersehnten Lehrgang für Schlagzeug der Klasse für Vibrafon zu. Und obwohl sie nie zuvor Berührung damit hatte, verliebte sie sich schnell in das Instrument.

Mit 18 Jahren zog Sasha Berliner nach New York, um an der New School Jazz bei Stefon Harris zu studieren. Einen ersten Schub erhielt ihre Karriere, als sie den „Rising Star Jazz Award“ von „Letter One“ gewann, der mit Auftritten bei zehn großen renommierten Jazzfestivals in den USA und Kanada verbunden war. Aktuell ist Sasha Berliner festes Mitglied im Sextett des visionären Schlagzeugers und Komponisten Tyshawn Sorey.

Das Konzert in Karlsruhe ist zugleich der Auftakt für eine Reihe, mit der das Tollhaus und der Jazzclub vier Konzerte starker Improvisatorinnen unter dem Label „Feminine Perspectives On Jazz“ bündeln. Unterstützt wird das Projekt von der SWR2-Jazzredaktion und dem Badischen Kunstverein. Sasha Berliner hat in der Szene Aufsehen mit einem Blog erregt, in dem sie albern sexistische Äußerungen prominenter Musikerkollegen wie „No bad for a Girl“ (nicht schlecht für ein Mädchen) geißelte und über ihre Erlebnisse als Studentin an der Manhattan School of Music in New York berichtete.

Termine

Samstag, 20. November, 20 Uhr, Tollhaus Karlsruhe mit Livestream auf www.swr2.de; Sonntag, 21. November, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim; Sendetermin bei SWR2 Mittwoch, 17. November, 21.05 Uhr.